ИАЦ «Альпари»: Ждать продолжения укрепления рубля на открытии торгов не стоит

Большинство основных мировых фондовых индексов завершило пятницу ростом. На этом фоне, а также благодаря положительной динамике нефтяных котировок, умеренным ростом завершил последний рабочий день прошлой недели и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,02%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 0,29%. Среди лидеров роста – привилегированные акции «Транснефти» (+5,32%) и «Русал» (+5,22%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,37%. Утром понедельника индексы стран АТР двигались вразнобой. Япония и Шанхай росли, Австралия и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2829 п., на 0,14% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. Неопределенность на рынках Азии и утреннее снижение нефтяных котировок задают умеренно-негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который окажется в начале торгов под давлением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2595-2645 пунктов, по индексу РТС — 1265-1290 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за первый квартал опубликует группа «ВТБ».

Оттолкнувшись от уровня $66 еще в четверг, пятницу сорт нефти Brent завершил умеренным ростом. Торги последнего дня прошлой недели начались вблизи $66,9 за баррель, и сразу пошли в рост. После начала американской сессии последовало снижение к $66,3, но и оно сменилось ростом, к концу дня цена остановилась вблизи $68,1 за бочку. Вечернему росту цены способствовал отчет нефтесервисной компании Baker Hughes. Он показал снижение числа активных нефтяных платформ за неделю на пять единиц, до 797 штук. К утру понедельника влияние этого фактора ослабло, и цена опустилась до $67,3. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $66,0-72,7.

Вслед за рынком акций и ростом нефти, в пятницу, после снижения в четверг, укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 64,4725 руб. (-38,25 коп.), а европейская валюта снизилась до 72,2550 руб. (-26,5 коп.). Учитывая утреннюю коррекцию нефтяных котировок, ждать продолжения укрепления рубля на открытии торгов не стоит. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,8-65,1 руб., для европейской валюты — 71,5-73,0 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»