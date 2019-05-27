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ИАЦ «Альпари»: Нефтяные качели раскачали рубль в сторону роста

27 мая 2019

В пятницу, 24 мая, рубль смог с лихвой восполнить потери четверга и заставить доллар и евро отступить. К закрытию торгов пятницы курс доллара США расчётами «завтра» упал на 39 коп. (-1%), до 64,47 руб., а курс евро тоже упал, но чуть меньше, на 27 коп. (-0,3%), до 72,25 руб. Рублю помогла укрепиться растущая цена на нефть.

Цена марки Brent в пятницу на ICE повысилась на 1,9%, до $68,07 за баррель. Качели на нефтяном рынке продолжают раскачиваться, показывая изо дня в день полярную динамику. Еженедельный отчет Baker Hughes показал, что за неделю количество активных буровых платформ в США упало на пять единиц, до 797 штук, оказавшись при этом на минимуме с начала года.

Отчет глобального рейтингового агентства Fitch, в котором говорилось, что «ОПЕК+» сможет восполнить потери от выпадающей иранской нефти, которые могут возникнуть из-за эмбарго со стороны США, путем задействования резервных мощностей. За выходные на нефтяной рынок поступили более тревожные новости о том, что Китай по-прежнему продолжает покупать нефть у Ирана, несмотря на эмбарго, а Венесуэла в мае в четыре раза нарастила поставки нефти на Кубу. Сегодня с утра цена на нефть Brent вновь снижается, теряя 1,1%.

С утра в Европе подводятся итоги выборов в Европарламент, продолжавшиеся с 23 по 26 мая. Правящие в Европе Европейская народная партия и социал-демократы немного потеряли, но по-прежнему сохранят большинство голосов в Европарламенте. А вот евроскептикам и правым партиям удалось улучшить результат, да так, что они, по предварительным данным, могут занять до 15% кресел в Европарламенте. Эта новость может стать негативной для курса евро.

Рубль сегодня на открытии может показать разнонаправленную динамику. Мы пока сохраняем прогнозы по парам доллар/рубль и евро/рубль в 64,2-65,5 руб. за доллар и 72-73 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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