Промсвязьбанк: На глобальных рынках в последние дни рос спрос на защитные активы

К концу прошлой торговой недели настроения на рынках временно стабилизировались. Вопрос торгового конфликта США-Китай остается ключевой темой на рынках, но какой-либо принципиально новой информации по этому вопросу инвесторы в последнее время не получили. Если в четверг глобальные рынки находились под заметным давлением на фоне выхода слабых индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг ЕС и США (показатели вышли и хуже цифр за предыдущий месяц, и ниже уровней консенсус-прогнозов), то какого-либо долгоиграющего влияния данного фактора пока не наблюдается (основное внимание участников рынка сейчас в большей степени сосредоточено на теме торговых переговоров, в то время как публикации макростатистики уделяется сравнительно меньшее внимание).

Настроения на рынках остаются сдержанными, что способствует локальному росту спроса на защитные активы. Доходности десятилетних treasuries на прошлой неделе опускались к отметке в 2,3% и находятся ниже доходностей на участке кривой до 1 года. На фондовом рынке США единственными двумя секторами, закрывшими прошлую торговую неделю в плюс стали защитные utilities и здравоохранение. При этом если на протяжении последней пару месяцев развивающиеся рынки демонстрировали динамику хуже развитых, то на прошлой неделе индексы MSCI World и MSCI EM показатели идентичную динамику (-1%). Мы по-прежнему считаем, что текущие риски представляют сравнительно большую значимость для развивающихся рынков, но на данный момент наблюдаются попытки стабилизации ситуации.

Из ключевых тем на открытии недели выделяются итоги выборов в европейский парламент. По предварительным данным группа представителей евроскептиков (блок Ле Пен во Франции, итальянская «Лига», правоконсервативная ЕСПД) занимает большее число мест, по сравнению с выборами 2014 г., однако, вероятно, большинство остается у объединенной группы еврооптимистов и центристов. Какой-либо большой активности на рынках на открытии недели не наблюдается. В целом сегодняшний день, вероятно, будет отмечен низкой активностью торгов за счет закрытия торговых площадок в США (День Памяти) и Великобритании (банковский выходной).

Российский рынок акций последние три торговых дня консолидируется вблизи отметок в 2610-2640 пунктов по индексу Мосбиржи. Учитывая отсутствие работы фондовых площадок Британии и США, большой активности сегодня не ожидаем.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк