ИК «Фридом Финанс»: Сбербанк увеличит дивиденд вслед за Газпромом и ВТБ

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

В пятницу торговая динамика была смешанной. Лидерами роста на новости о прокачке нефти стали префы Транснефти (+5,32%). Аутсайдерами на фоне закрытия реестра стали акции Детского мира (-4,25%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64,50-65.

Yandex N.V (+ 0,78%) и Сбербанк (+2,25%) могут провести IPO своего ритейлера. Непосредственного влияния на котировки новость не оказывает, поскольку речь не идет о подготовке к размещению, рассматривается лишь теоретическая возможность проведения IPO на горизонте 5 лет. Сейчас у Yandex и Сбербанка две основных площадки (Market и Беру), их результаты не учитываются в консолидированной отчетности (выручка около 5 млрд руб. за прошлый год). Росту продаж будут способствовать таможенные барьеры. На наш взгляд, инвесторы проявят интерес к этим проектам. Бизнес крупных российских интернет-площадок будет расти на 15-20% в год, за 5 лет оборот Yandex.Market может удвоиться. Это основная причина того, что компанию не хотят выводить на IPO сейчас.



Сбербанк может увеличить дивиденд. Вслед за Газпромом и ВТБ доля прибыли, направляемая на дивиденд, может достичь 50% уже в будущем году. Прибыль может достичь 1 трлн руб., таким образом, доходность дивиденда к текущей цене составляет 10%. Новость о том, что лидер рынка улучшит дивидендную политику оценивается рынком безусловно позитивно. При этом, на мой взгляд, стоит обратить внимание на привилегированные акции, дивиденд по ним не может быть меньше, чем по обыкновенным, а стоят они дешевле на 13%.



Ожидаю боковую динамику. На биржах в США выходной день, торговая активность будет низкой. Прогноз: диапазон 2610-2630 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 64,50-65,00.