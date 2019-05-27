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ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2610-2650 пунктов

27 мая 2019
Открытие понедельника откровенно радует. Российский рынок акций и рубль растут. Долларовый индекс РТС и индекс МосБиржи растут примерно на 0,1-0,2%. Активность на сегодняшних российских торгах будет низкой. Это связано с Днем поминовения — национальным праздником в США, во время которого биржи NASDAQ и NYSE не будут работать.

Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2620-2670 пунктов. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,3-64,6, евро/рубль — 72,0-72,3. Евро/доллар — 1,12. Нефть сорта Brent торгуется по $68,70, просаживаясь на 0,82%.

Игорь Коломойский заявил Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. По его мнению, победа Зеленского на выборах показала, что народ Украины хочет перерыва от реформ, требуемых МВФ, и искоренения коррупции.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит $3,9 млрд. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом $1,4 млрд по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что ожидает очередного кредитного транша от МВФ в июне.

Возможно, в словах Коломойского и есть доля правды, но, с нашей точки зрения, для Украины дефолт — это плохой ход. Причина проста. Экономическая модернизация Украины зависит от настроений европейского бизнеса. Для модернизации Украине нужно минимум 20 млрд евро европейских инвестиций в год. Лучшего способа чтобы испортить отношения с европейским бизнесом, чем объявить дефолт — просто сложно представить.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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