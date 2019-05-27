Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Курс доллара США задержится вблизи отметки 64.5 руб./$

27 мая 2019

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:
  
В понедельник 27 мая российский рынок акций в отсутствие ориентиров демонстрирует незначительные положительные изменения. Рублевый фондовый индекс МосБиржи с начала торгов поднялся на 0.3% до 2627 п. Долларовый индикатор РТС подрос на 0.4% до 1284 п. Предположительно, закрытие произойдет в области 2620-2630 пп. по индексу МосБиржи и 1280-1290 пп. – по индексу РТС.
 
В пределах 1% подрастают акции ВТБ, МосБиржи. Более 10% прибавляют акции АЛРОСА-Нюрба, дочерней компании алмазодобывающей компании АЛРОСА на новостях о выплате дивидендов. Дивиденды АЛРОСА-Нюрба обеспечат около 13% доходности на акцию от текущих уровней.
 
Внешний фон не располагает к активным покупкам, так как спрос на риск остается слабым. Однако в целом настроения на рынках показывают признаки улучшения. Американские биржи закрыты по случаю празднования Дня памяти, тогда как в прошлую пятницу в преддверии длинных выходных торговля на американских площадках уже была апатичной. Китайские фондовые индексы восстанавливают позиции в связи с ослаблением угрозы эскалации торгового конфликта с США. Японский Nikkei 225 показывает умеренно позитивную динамику на фоне официального визита президента США Дональда Трампа в Японию, целью которого является заключение торговой сделки.
 
Нефть Brent продолжает движение под отметкой $70 за баррель уже без особых перспектив к скорому возвращению в диапазон $70-75 за баррель. Драйверы роста на текущий момент отсутствуют, в то время как на рынках ощущается обеспокоенность за будущее мировой экономики из-за торгового конфликта США и КНР. Тем не менее ближайшей планкой поддержки выступает отметка $65 за баррель.
 
Курс доллара США колеблется вблизи 64.5 руб./$ и, наиболее вероятно, что сегодня он задержится в районе указанной отметки. В краткосрочном периоде для рубля остается актуальной область 64-65 за 1$, в долгосрочном – диапазон 63-66 за 1$. По курсу евро сегодня ожидаются колебания в промежутке 72-73 руб./€. 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск
Иркутский бизнес обсудил потенциал региона на SberTalks 4.0
Около 900 участников собрал Sbertalks 4.0 в Иркутске
«Все сливки достаются первым». Мария Куликова о том, почему стоит пойти на SBERTALKS
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги