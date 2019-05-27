ИК «Фридом Финанс»: Курс доллара США задержится вблизи отметки 64.5 руб./$

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В понедельник 27 мая российский рынок акций в отсутствие ориентиров демонстрирует незначительные положительные изменения. Рублевый фондовый индекс МосБиржи с начала торгов поднялся на 0.3% до 2627 п. Долларовый индикатор РТС подрос на 0.4% до 1284 п. Предположительно, закрытие произойдет в области 2620-2630 пп. по индексу МосБиржи и 1280-1290 пп. – по индексу РТС.



В пределах 1% подрастают акции ВТБ, МосБиржи. Более 10% прибавляют акции АЛРОСА-Нюрба, дочерней компании алмазодобывающей компании АЛРОСА на новостях о выплате дивидендов. Дивиденды АЛРОСА-Нюрба обеспечат около 13% доходности на акцию от текущих уровней.



Внешний фон не располагает к активным покупкам, так как спрос на риск остается слабым. Однако в целом настроения на рынках показывают признаки улучшения. Американские биржи закрыты по случаю празднования Дня памяти, тогда как в прошлую пятницу в преддверии длинных выходных торговля на американских площадках уже была апатичной. Китайские фондовые индексы восстанавливают позиции в связи с ослаблением угрозы эскалации торгового конфликта с США. Японский Nikkei 225 показывает умеренно позитивную динамику на фоне официального визита президента США Дональда Трампа в Японию, целью которого является заключение торговой сделки.



Нефть Brent продолжает движение под отметкой $70 за баррель уже без особых перспектив к скорому возвращению в диапазон $70-75 за баррель. Драйверы роста на текущий момент отсутствуют, в то время как на рынках ощущается обеспокоенность за будущее мировой экономики из-за торгового конфликта США и КНР. Тем не менее ближайшей планкой поддержки выступает отметка $65 за баррель.



Курс доллара США колеблется вблизи 64.5 руб./$ и, наиболее вероятно, что сегодня он задержится в районе указанной отметки. В краткосрочном периоде для рубля остается актуальной область 64-65 за 1$, в долгосрочном – диапазон 63-66 за 1$. По курсу евро сегодня ожидаются колебания в промежутке 72-73 руб./€.