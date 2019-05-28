ИК «Фридом Финанс»: Падение акций Транснефти не будет длительным

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В понедельник 27 мая российский фондовый рынок закрывается ростом. По итогам торгов рублевый индикатор МосБиржи поднялся на 0,4% до 2630 пунктов. Между тем долларовый индекс РТС вырос на 0,6% до 1287 пунктов. Завтра ожидаю колебания в пределах 1% из-за отсутствия значимых триггеров. Прогнозируемый диапазон для рублевого индекса МосБиржи составляет 2600-2640 пунктов, по долларовому бенчмарку РТС – 1250-1290 пунктов.

В лидерах роста сегодня Русал (+1,7%), Магнит (+1,5%) и Новатэк (+1,5%). В аутсайдерах акции Транснефти, которые продемонстрировали снижение на 1,6% после сообщения о том, что компания компенсирует финансовый ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». Тем не менее, Транснефть имеет низкую долговую нагрузку и обладает гибкостью относительно будущих капитальных затрат, в связи с чем предполагаю, что падение акций краткосрочно.

Внешний фон умеренно-позитивный, однако аппетит к риску достаточно слабый. Европейские и азиатские площадки подают признаки восстановления, в то время как американский рынок закрыт в связи с празднованием Дня Памяти.

Нефтяные котировки прибавляют 0,7% и тестируют $68 за баррель, после того как министр нефти Кувейта заявил об ожидании, что рынок углеводородов будет сбалансирован к концу 2019 года. Полагаю, возросшая обеспокоенность по поводу негативного влияния торгового конфликта на рынке углеводородов станет ограничением для возвращения нефтяных цен в более высокий диапазон $70-75 за баррель. Таким образом, котировки вновь опустились в диапазон $65-69 за баррель.

Российский рубль торгуется практически без изменений возле отметки 64,4 руб/$, и, вероятно, продолжит колебания вблизи 64,5 руб/$ в краткосрочной перспективе. Однако в среднесрочный перспективе ориентир по курсу доллара США составляет 64-66 руб/$, по курсу евро 72-74.