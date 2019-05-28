Промсвязьбанк: Умеренный рост на низких оборотах

В понедельник российский фондовый рынок «на пониженных оборотах» отыграл часть потерь, понесенных в конце прошлой неделе, чему способствовал умеренно позитивный внешний фон. Так, нефть марки Brent к вечеру смогла восстановиться и выйти выше 69,5 долларов. Также поддержку нашим акциям оказала динамика европейских площадок, где основные индексы к окончанию сессии прибавляли в пределах 0,4%. Отметим, что низкой активности и пониженным объемам на нашем рынке способствовало отсутствие торгов в США, где сегодня отмечают День Памяти. На таком фоне к 18.40 мск. индекс МосБиржи подтянулся на 0,5%, поднявшись выше 2630 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ТГК-1, Новатэк и Ростелеком, рост которых превысил 1,5%. Хуже рынка торговались бумаги Россетей, на информации о том, что компания не будет выплачивать дивиденды за 2018 год, и «префы» Транснефти, упавшие на 3,9% и 1,6% соответственно. В результате, российский рынок продолжает консолидироваться под историческими максимумами, установленными на прошлой неделе в районе 2645 пунктов. Однако, на наш взгляд, индекс МосБиржи в ближайшее время может продолжить восходящую динамику, а целью роста может стать уровень 2750 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль умеренно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,1%, торгуясь в районе 64,4 рубля, евро отступил на 0,2%, до 72,1 рубля. Отметим, что диапазон 64 – 65 рублей для американской валюты в рамках предстоящей недели, скорее всего останется актуальным. Уход поддержки со стороны налогового периода может быть компенсирован восстановлением рынка энергоносителей, где нефть марки Brent может подняться в район 70 – 72 долларов за баррель.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка