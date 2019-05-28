ИАЦ «Альпари»: В отсутствие нерезидентов рынок остался в плюсе

Затишье на мировых площадках оставило российский фондовый рынок в равновесии. Индекс МосБиржи стабилизировался около 2626 пунктов: выше пойти оснований вроде бы и нет, а продавать тоже мало желающих. Волатильность может вернуться с появлением на площадках нерезидентов, но это будет только завтра.

Без драйвера акции «Газпрома» сползут к 185 руб.

В понедельник акции «Газпрома» торгуются вяло. Предыдущий драйвер в виде дивидендной истории уже учтен и отыгран, и вроде бы поводов полноценно фиксировать прибыль нет, но и расти не на чем.

Бурный рост акций «Газпрома» в мае точно войдет в историю российского фондового рынка. Шутка ли, только за месяц акции подорожали на 24%, а с начала года — на 33%. При пике бумаг на уровне 212 руб. прирост с начала года насчитывал и 37%. Для бумаг «Газпрома», классического рыночного тяжеловеса, это феноменальный подъем.

Говорят, что «Газпром» растет последним, и если его бумаги рвутся вверх, жди рыночного разворота в обратную сторону и очень скоро. Пока эта рыночная примета себя не оправдывает, но именно сейчас биржи консолидируются в ожидании новостей, и ничего другого рынку не остается.

Дивидендная история «Газпрома» уже отыграна в полной мере, и если на рынке не появится интересных идей толкать бумагу далее, акции имеют шанс сползти в область 185 руб. При этом биржевые «быки» все еще держат в поле зрения ориентир на уровне 215 руб., но чем больше безыдейной болтанки, тем больше шансов на розыгрыш сценария с просадкой к 185 руб. Это будет явно не сейчас, но вероятность есть.

Прогнозы:

«Магнит» прервал полуторанедельное падение и сегодня пытается скорректироваться. Пока шансов на полноценный отскок не очень много, но если бумаги зацепятся за сопротивление 3650 руб., появится вероятность прохода к 3700 руб.

Рублевые пары сегодня стоят почти без движения. Доллар США стабилен возле 64,46 руб., российская валюта игнорирует колебания в нефти и опирается, по всей видимости, на вторичный рынок ОФЗ. В парах с рублем не происходит ровным счетом ничего, боковик остается в силе в пределах 64,30-64,85 руб. за доллар США и 71,95-72,45 руб. за евро.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»