ИАЦ «Альпари»: Фондовый рынок в понедельник выбрал светлую сторону роста

Несмотря на то, что в понедельник, 27 мая, фондовые биржи в США были закрыты в связи с национальным праздником, остальные мировые фондовые рынки чувствовали в этот день себя неплохо. В понедельник российский фондовый рынок демонстрировал оптимизм, хотя не безудержный. Индекс РТС вырос на 0,7%, а индекс МосБиржи поднялся только на 0,52%. В лидерах роста оказались акции «ТГК-1», «НОВАТЭКа», обыкновенные акции «Ростелекома». Сильнее всех упали акции «Россетей» (почти на 3,9%), среди аутсайдеров понедельника также привилегированные акции «Транснефти» и обыкновенные акции «ФСК ЕЭС». Азиатские фондовые индексы сегодня с утра преимущественно плюсуют. На открытии торгов российские индексы могут показать небольшой рост. Индекс РТС может сегодня провести торги в коридоре 1200-1280 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале значений 2600-2680 пунктов.

Цена нефти марки Brent 27 мая в Лондоне выросла на 0,7%, до $68,55 за баррель, а цена техасской нефти WTI немного понизилась, на 0,01%, до $58,98 за баррель. На рынок влияли противоречивые новости. С одной стороны, «медвежьи» опасения министра нефти Кувейта относительно того, что баланс на рынке нефти восстановится только к концу 2019 года, с другой – «бычьи» сообщения американских СМИ, что Китай полностью прекратил импорт иранской нефти из-за опасения санкций США. Однако в понедельник рынок нефти, как и фондовые рынки, выбрал всё-таки светлую сторону роста. Прогнозируем по цене Brent на ближайшие дни $68-69 за баррель.

Рубль на открытии торгов может показать незначительное укрепление. По курсу рубля к доллару на сегодня ждем 64-65 руб. за доллар, по курсу рубля к евро ожидаем 71,2-72,5 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»