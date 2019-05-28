ИАЦ «Альпари»: Фондовый рынок в понедельник выбрал светлую сторону роста

Цена нефти марки Brent 27 мая в Лондоне выросла на 0,7%, до $68,55 за баррель, а цена техасской нефти WTI немного понизилась, на 0,01%, до $58,98 за баррель. На рынок влияли противоречивые новости. С одной стороны, «медвежьи» опасения министра нефти Кувейта относительно того, что баланс на рынке нефти восстановится только к концу 2019 года, с другой – «бычьи» сообщения американских СМИ, что Китай полностью прекратил импорт иранской нефти из-за опасения санкций США. Однако в понедельник рынок нефти, как и фондовые рынки, выбрал всё-таки светлую сторону роста. Прогнозируем по цене Brent на ближайшие дни $68-69 за баррель.
Рубль на открытии торгов может показать незначительное укрепление. По курсу рубля к доллару на сегодня ждем 64-65 руб. за доллар, по курсу рубля к евро ожидаем 71,2-72,5 руб. за евро.
Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»