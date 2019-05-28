Промсвязьбанк: Ситуация позволяет рассчитывать на рост российского рынка

В связи с выходным днем в США и Великобритании торговая активность на мировых площадках в начале недели была низкой. Инвесторы реагировали на заявления политиков вокруг развития торгового противостояния между США и другими странами, однако каких-либо конкретных сообщений по данной теме не получили. Д. Трамп в ходе своего визита в Японию заявил о маловероятности скорого заключения сделки с Китаем и не исключил сценария, при котором пошлины на китайские товары «могут возрасти значительно», также президент опроверг информацию о достижение соглашения с Японией по импорту автомобилей в США уже в августе текущего года.

Другая важная для рынков тема - итоги выборов в Европейский парламент не преподнесла сюрпризы. Группа представителей евроскептиков заняла большее число мест, по сравнению с выборами 2014г., но большинство осталось у объединенной группы еврооптимистов и центристов. При этом среди рисков для ЕС и источником волатильности остается проблема Италии в связи с неспособностью страны ограничить свой долг, что может повлечь за собой штраф в размере 3,5 млрд. евро. Еврокомиссия может пойти на такой шаг 5 июня во время обсуждения бюджета ЕС. Сегодня же состоится Саммит ЕС, на котором будут обсуждаться кандидатуры на посты глав Еврокомиссии, Европейского Совета и ЕЦБ. Борьба по всей видимости развернется между Францией и Германией, которые претендуют на лидерство в блоке.

По нашему мнению, внимание инвесторов на текущей неделе будет в большей степени следовать за макроэкономическими данными о состоянии ключевых мировых экономик. Торговая активность будет возрастать ближе к завершению недели. Так, в четверг будет опубликована вторая оценка ВВП США за первый квартал, а в пятницу выйдут PMI в секторе промышленности и услуг КНР, а также потребительская статистика из США.

В целом, ситуация на мировых рынках в начале дня складывается умеренно позитивной, что позволяет рассчитывать на рост российского рынка. Индекс МосБиржи сохраняет потенциал для продолжения движение в сторону исторического максимума 2645 пунктов, поддержкой при этом будет выступать район 2610-2620 пунктов. На горизонте ближайших дней, как и на прошедшей неделе, поддержку окажут корпоративные события. В среду финрезультаты за первый квартал представит Лукойл, в четверг – Газпром.



Роман Антонов, Промсвязьбанк