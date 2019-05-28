ИАЦ «Альпари»: Рубль продолжил умеренное укрепление

В понедельник, 27 мая, укрепление рубля продолжилось, но без большого энтузиазма. К закрытию торгов в понедельник обменный курс американского доллара расчётами «на завтра» понизился всего на 2 коп. (-0,04%), до 64,45 руб., а евро подешевел заметно больше, на 13 коп. (-0,19%), до 72,12 руб. Итоги выборов в Европарламент, где значительную долю мест теперь получат евроскептики, создали негативный новостной фон для евро.

Нефть марки Brent в понедельник на лондонской ICE выросла в цене на 0,7%, до $68,55 за баррель. Американская деловая газета The Wall Street Journal сообщила, что Китай полностью прекратил закупки иранской нефти из-за опасения возможных санкций США, то же самое сделали Турция, Япония, Южная Корея и Индия. Ранее западные СМИ сообщали, что небольшие китайские НПЗ продолжают импорт нефти из Ирана, но статья в американском деловом издании этот слух опровергла. Сегодня утром цена Brent продолжает рост и повышается на 0,3%.

Аналитики глобального инвестиционного банка Morgan Stanley выпустили обзор, в котором прогнозируют, что США и Китай рано или поздно придут к взаимному компромиссу и переговорам. В противном случае ФРС начнёт политику снижения ставок, а темпы роста мировой экономики могут замедлиться до 1%. Вероятно, что такой прогноз мог ослабить доллар, но, поскольку в понедельник в США был национальный праздник, ослабление доллара пока отложено.

Полагаем, что на открытии умеренное укрепление рубля может продолжиться. Мы понижаем прогнозы по парам доллар/рубль и евро/рубль до 64-65 руб. за доллар и 71,2-72,5 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»