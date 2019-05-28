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ИК «Фридом Финанс»: S&P 500 в режиме консолидации, ориентир – 2800-2860 пунктов

28 мая 2019

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В понедельник американские фондовые площадки были закрыты в связи с празднованием Дня памяти. В прошлую пятницу, 24 мая, восстановление рынка акций обеспечили финансовый (+0,77%) и сырьевой (+0,5%) сектора, а также отрасль недвижимости (+0,15%). В аутсайдерах дня оказались сектора потребительских товаров (-0,4%) и коммунальных услуг (-0,21%).
 
Dow Jones прибавил 0,37%, достигнув 25585,69 пункта, NASDAQ повысился на 0,11%, до 7637,01 пункта, S&P 500 подрос на 0,14%, до 2826,06 пункта. 
Между тем, по данным Минторга США, заказы на товары длительного пользования в апреле сократились на 2,1% после роста в марте на 1,7% и при прогнозе снижения на 2%. Данные сигнализируют об ослаблении инвестиций в оборудование еще до обострения торговой напряженности в начале мая, что вызывает опасения по поводу экономической активности в США. 

Мировые площадки перешли в режим консолидации после заявления Дональда Трампа во время государственного визита в Японию о том, что США не готовы заключить торговую сделку с Китаем и настроены на повышение американских тарифов на китайские товары. Азиатские индексы завершают торговую сессию небольшим ростом, европейские фондовые площадки торгуются около нуля. 

По нашим прогнозам, с увеличением объемов торгов после выходных в США надежда на возобновление роста ослабеет. Доходность по десятилетним казначейским облигациям снизилась до 2,28%, фьючерс на S&P 500 торгуется без изменений возле 2830 пунктов. Сегодняшний ориентир по индексу широкого рынка: 2800-2860 пунктов. 

Из макростатистики в фокусе данные Conference Board, согласно которым майский индекс доверия потребителей повысится до 130,1 пункта по сравнению с 129,2 месяцем ранее. Это будет свидетельствовать об оптимизме потребителей и вероятном росте расходов физических лиц. 

До открытия основной торговой сессии финансовые результаты за первый квартал представит Momo. Ожидается, что ее выручка увеличится на 22% год к году благодаря росту числа пользователей. Наибольшее влияние на выручку, вероятно, окажет мобильный сервис знакомств Tantan, популярный в Китае. Однако прибыль компании на акцию снизится на 21,5% в связи с инвестициями, направленными на диверсификацию предложения.
 
После закрытия рынка отчитается Workday. Ожидается рост выручки на 31,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и увеличение прибыли на акцию на 24% за счет роста числа клиентов. В первом квартале клиентская база пополнилась за счет HCM Bank of Caterpillar, AP Moller-Maersk, Wyndham Worldwide Operations и Sumitomo Chemical.


/ СИА /
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