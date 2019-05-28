ИАЦ «Альпари»: Тенге снижается, казахстанские банки здоровы

Тенге во вторник, 28 мая, слегка отступает в паре с долларом США. Утренняя сессия на бирже KASE завершилась на уровне 379,89 тенге/USD. Пока все колебания в паре доллар/тенге идут ровно в обозначенных диапазонах, оснований для изменения ориентиров нет.

Как сообщил на этой неделе Нацбанк Казахстана, ситуация внутри банковского сектора страны оценивается как нейтральная и стабильная. Присутствуют сигналы к росту кредитования, в то время как запас свободной ликвидности приличный, а собственный капитал не уменьшается. Параметры достаточности собственного капитала для банков сейчас, по оценкам регулятора, стоят выше средних значений - около 17,3% при нижней границе в 5,5%.

Это значит, что внутри казахстанских банков уровень стресса сейчас низкий, и это очень хорошо. В таких условиях банкам не приходится прибегать к помощи регулятора, в секторе кредитования не создается нездоровых условий. В совокупности, это снижает банковские риски.

Текущая неделя для доллара состоится в пределах 377,50-380,20 тенге. Вверх американская валюта пойдет в двух случаях: или нефть обвалится еще ниже, или инвесторы побегут прятаться от рисков. На текущий момент оснований для первого и второго сценариев немного.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»