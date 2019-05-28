ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2620-2650 пунктов

Российский рынок акций и рубль утром торгуются без единой динамики. Долларовый индекс РТС и индекс МосБиржи также около нуля. Торговая война США и Китая, а также опасения новых санкций уравновешивают недооценку российских акций. Риски Frexit и прочие европейские проблемы пессимисты также держат в уме. Ведь если, например, Франция вернется к франку, то, вероятно, переведет в него и свой суверенный долг, что по факту будет означать дефолт. Нерезиденты держат французских суверенных бондов примерно на триллион евро.

Нефть сорта Brent торгуется по $68,45 за баррель, понижаясь на 0,47%. Поддержку ценам на черное золото оказывают санкционные ограничения для Тегерана и Каракаса, а также проблемы с трубопроводом «Дружба». Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2620-2650 пунктов. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,3-64,6, евро/рубль — 72,0-72,3. Евро/доллар – 1,118.

За последний год число экономящих россиян увеличилось до 83%, говорится в исследовании холдинга «Ромир». Лишь 17% опрошенных заявили, что они ни на чем не экономят. Таким образом, был прерван тренд по увеличению числа граждан, которые не в чем себе не отказывают: в 2016 году — 11%, в 2017 году — 18%, а в 2018 году — уже 24%. Больше всего урезать бюджет пришлось на путешествия, об этом заявили 29%. Почти четверть опрошенных (24%) сообщили, что были вынуждены экономить на еде. Третье место по масштабам экономии занимают расходы на одежду и обувь — 23%.

Цифры, в принципе, не удивительны. Банк России и Минфин проводят умеренно жесткую монетаристскую политику. Платой за стабильный рубль и низкую инфляцию является стагнация реальных частных доходов. То есть за финансовую стабилизацию, как и за кризис снова заплатило население. В итоге можно сказать, что Россия устояла, падение ВВП оказалось символическим.

Текущая ситуация выглядит достаточно прочной. Бюджет в профиците, инфляция – 5,2%, таргет – 4%, ключевая ставка – 7,75%, таргет по ключевой ставке – 6-7%, дивиденды компаний бьют все рекорды. Россия вернула инвестиционный рейтинг. Международные резервы подходят к цели в $500 млрд. Российский рубль стабилен. И если бы не скупка валюты Министерством финансов, то доллар/рубль был бы по 55-60. В долгую мы ориентируемся на 60 руб. за доллар. Однако, реального улучшения жизни людей ждать не стоит, люди это поняли, решили затянуть пояса. Богатые останутся богатыми, а бедные бедными.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»