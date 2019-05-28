Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 мая: 2 658,0500 руб/1 г золота и 30,1600/1 г серебра
28 мая 2019
ЦБ РФ с 28 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 658,0500 руб.
- 1 грамм серебра - 30,1600 руб.
- 1 грамм платины - 1 658,0400 руб.
- 1 грамм палладия - 2 754,4199 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,9800 р. (0,15%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0600 р. (0,20%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,2500 р. (0,97%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,6701 р. (0,60%).
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