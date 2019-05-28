Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 мая: 2 658,0500 руб/1 г золота и 30,1600/1 г серебра ЦБ РФ с 28 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 658,0500 руб.

1 грамм серебра - 30,1600 руб.

1 грамм платины - 1 658,0400 руб.

1 грамм палладия - 2 754,4199 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,9800 р. (0,15%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,20%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,2500 р. (0,97%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,6701 р. (0,60%) .

dims

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/ СИА /

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