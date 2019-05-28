Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 мая: 2 658,0500 руб/1 г золота и 30,1600/1 г серебра

28 мая 2019
ЦБ РФ с 28 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 658,0500 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,1600 руб.
  • 1 грамм платины - 1 658,0400 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 754,4199 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,9800 р. (0,15%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,20%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,2500 р. (0,97%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,6701 р. (0,60%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск
Какой сценарий развития выберет Иркутская область
«Всё зависит от нас самих». Иркутские предприниматели на Sbertalks рассказали о бизнес-климате в регионе
Иркутский бизнес обсудил потенциал региона на SberTalks 4.0
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги