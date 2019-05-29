ИАЦ «Альпари»: Российскому рынку нужен драйвер

Российский фондовый рынок во вторник чуть снизился. Здесь пока нет новых торговых идей, внешний фон тоже сглажен за счет вчерашнего отсутствия в торгах США. Индекс МосБиржи сполз к 2626 пунктам, но это вполне укладывается в рамки боковых колебаний 2600-2660 пунктов. Индекс РТС просел к 1280 пунктам из-за смены настроений в валютной секции.

Мировые цены на сталь падают весь май, но бумаги «НЛМК» и «Северстали» сегодня в авангарде спроса. В первом случае акции восстановились после майского провала во многом из-за хорошей динамики в железной руде и вернулись в область 170 руб., откуда могут продолжить восхождение к 172 руб. Во втором — акции пытаются закрепить успех после отскока и стабилизироваться выше 1023 руб. Однако без выраженного спроса на сталь в России расти будет сложно.

Нефть к вечеру пробует расти, но пока не появится новой информации по торговому спору между США и Китаем, на особенный прогресс здесь сложно рассчитывать. Баррель Brent балансирует около $68,84 и может краткосрочно восстановиться к $69.

Доллар США слегка дорожает и торгуется около 64,59 руб., но здесь тоже нет свежих идей и активных инвесторов. Пара доллар/рубль все так же болтается в коридоре 64-66, и ничто пока не предвещает изменения этого. Евро/рубль нащупал равновесие около 72,30 руб., что тоже неплохо, учитывая стратегическую слабость евровалюты.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»