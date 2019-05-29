ИАЦ «Альпари»: В паре евро/доллар покупатели пытаются пройти 1,12

На торгах в Европе доллар демонстрирует смешанную динамику. Он торгуется в плюсе к фунту, франку и канадцу – дешевеет к австралийцу, йене, новозеландцу и евро. Канадский доллар теряет больше всех (-0,19%).

В начале европейской сессии пара евро/доллар оттолкнулась от зоны 1,1172–1,1177. При достижении уровня 1,1198 цена стабилизировалась на уровне 1,1196. Евро получает поддержку от сужения спреда доходности облигаций США и Германии, поскольку снижается доходность 10-летних трежерис США.

В центре внимания остается торговый конфликт между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в Японии, заявил, что США не готовы заключить торговую сделку с Китаем и, вполне вероятно, поднимут тарифы на китайские товары.

Для пары евро/доллар сохраняю цель на уровне 1,1205. Если покупатели смогут закрепиться выше 1,12, то рост продолжится до 1,1213. Поддержкой выступает уровень 1,1170.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»