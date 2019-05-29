ИК «Фридом Финанс»: Российскому рынку не хватает сил для продолжения роста

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Во вторник 28 мая российский рынок акций консолидируется вблизи достигнутых накануне уровней. Рублевый фондовый индекс МосБиржи балансирует в области 2630-2640 пп., где, скорее всего, и закроется. Долларовый индекс РТС совершает колебания вокруг 1285 п. Закрытие бенчмарка РТС ожидается в диапазоне 1280-1290 пп.

В лидерах роста акции Кузбасской топливной компании (+6,3%). Ранее в число акционеров КТК вошли подконтрольные Михаилу Гуцериеву структуры и вполне способны докупать с рынка сильно подешевевшие на новостях о смене акционеров акции компании.

Внешний фон остается смешанным. Президент США Дональд Трамп в ходе официального визита в Японию сделал заявление о том, что США настроены на повышение тарифов в отношении китайских товаров, но одновременно осторожно намекнул возможный анонс сделки в августе. Таким образом, рынки в ближайшее время продолжат находиться в замешательстве, а спрос на риск останется умеренным.

Нефть Brent вернулась к уровню $70 за баррель и в настоящий момент пытается закрепиться вблизи него, что инвесторы могут расценивать как положительный знак. Курс доллара США при этом поднялся до 64,6 руб./$, что указывает на слабую поддержку отечественной валюты со стороны иностранного капитала в преддверии аукционов по размещению ОФЗ. В ближайшее время курс доллара США не выйдет за пределы диапазона 64-65 руб./$. Ориентир по курсу евро не изменился – 72-74 руб./€.