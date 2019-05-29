Альфа-Банк сообщает о выплате купонного дохода

Альфа-Банк выполнил обязательства по выплате процентного дохода по девятому купону биржевых облигаций серии БО-15 в объеме 114 661 210,90 рублей и по четвертому купону биржевых облигаций серии БО-20 в объеме 216 900 000,00 рублей.

Параметры выпуска серии БО-15 — ISIN: RU000A0JV0U1, идентификационный номер: 4B021501326B от 06.02.2014г., объем эмиссии — 5 млрд. рублей, дата размещения — 02.12.2014, дата погашения — 13.11.2029. Дата начала девятого купонного периода — 27.11.2018, дата окончания — 28.05.2019, текущая ставка купона — 7,35%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год.

Параметры выпуска серии БО-20 — ISIN: RU000A0JXRV7, идентификационный номер: 4B022001326B от 06.02.2014г., объем эмиссии — 5 млрд. рублей, дата размещения — 30.05.2017, дата погашения — 11.05.2032. Дата начала четвертого купонного периода — 27.11.2018, дата окончания — 28.05.2019, текущая ставка купона — 8,70%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год.

Купонный доход выплачен в срок и в полном объеме.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.