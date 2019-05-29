ИК «Фридом Финанс»: S&P500 может протестировать уровень поддержки 2800 пунктов

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Во вторник фондовый рынок США не смог в полной мере отразить позитив от публикации данных Conference Board, согласно которым майский индекс доверия потребителей превысил прогноз и составил 134,1 п., указав на возможный рост расходов физических лиц.



Усиливающиеся опасения о затяжной торговой войне между США и Китаем оказали давление на фондовые индексы, после того как Дональд Трамп скептически оценил перспективы скорого заключения сделки с КНР и подтвердил намерение повысить торговые пошлины на оставшийся китайский импорт объемом $300 млрд.



На этом фоне Dow Jones упал на 0,93%, до 25347,77 пункта, Nasdaq Composite опустился на 0,39%, до 7607,35 пункта, а S&P 500 снизился на 0,84%, до 2802,39 пункта. Наибольшее падение продемонстрировали сектора потребительских товаров (-1,79%), коммунальных услуг (-1,61%) и здравоохранения (-1,41%). В плюсе (+0,17%) закрылись только телекомы.



Акции ведущего игрока в индустрии видеоигр Activision Blizzard Inc выросли на 4,6% после того, как Goldman Sachs обновил рекомендацию по покупке и повысил целевую цену с $50 до $54. Драйвером роста должны выступить обновления основных продуктов компании Storm Rising и Heartstone.



Пекин может воспользоваться своим доминирующим положением поставщика редкоземельных металлов в качестве рычага давления на США, что добавляет нервозности на мировых площадках. Полагаем, выяснение отношений двух государств продолжится до тех пор, пока мировые фондовые рынки не захлестнет очередная волна турбулентности, аналогичная той, что наблюдалась в конце 2018 года. Именно падение основных фондовых индексов послужило поводом для оперативных поисков путей разрешения торгового конфликта. Азиатские площадки завершили сессию снижением. Европейские фондовые индексы теряют 1,0-1,7% в первой половине сегодняшнего дня.



Доходность по десятилетним казначейским облигациям упала до 2,23%, что является еще одним предупреждающим сигналом о снижении интереса к рисковым активам. Фьючерс на S&P500 снижается на 0,6%. «Индекс страха» VIX поднялся на 5,5%, что указывает на возможное продолжение негативной динамики S&P500, который сегодня может протестировать психологически значимый уровень поддержки на 2800 пунктов. Диапазон для индекса широкого рынка на предстоящие торги: 2770-2830 пунктов.



После закрытия основной торговой сессии за первый квартал отчитается ритейлер PVH. Ожидается рост выручки на 2,5%, благодаря продажам брендов Tommy Hilfiger. Между тем прибыль на акцию может увеличиться на 4%. Полагаю, внимание инвесторов будет обращено на любые упоминания об импортных тарифах и влиянии торгового конфликта на компанию.



Нефтяные котировки снижаются на 1%, к $69 за баррель. В настоящее время рынок углеводородов зажат между рисками увеличения предложения и опасениями по поводу снижения спроса. Более того, Россия планирует рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти с ОПЕК, поскольку в условиях действия соглашения ОПЕК+ США наращивают добычу сланцевой нефти.