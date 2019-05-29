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ИК «Фридом Финанс»: Yandex - страхи преждевременны

29 мая 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Рост сменился коррекцией. Под вечер большинство основных бумаг вышли в красную зону. Лидерами роста стали акции НЛМК (+4,03%). Аутсайдерами стали акции Yandex N.V. (-5,17%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64,50-65. 

Акции Лукойла (-2,30%) обвалились на больших объемах. Коррекция связана, в основном, с ребалансировкой индекса MSCI и предсказывалась заранее. Подобное происходило последний раз в октябре прошлого года. Однако, стоит отметить, что вблизи уровня 6000 руб. наблюдались инсайдерские сделки продажи, это может охладить интерес к бумаге со стороны спекулянтов несмотря на 15%-е падение от максимума. В ближайшие дня возможна повышенная волатильность котировок. Акции пробили вниз 200 дневную среднюю, что является негативным техническим сигналом. Уровень поддержки на горизонте месяца – 4800 руб., сопротивления – 5300 руб.  

Yandex N.V. рухнули на новости о такси. Ряд экспертов опасается, что введение новых ограничений приведет с снижению рынка. Нововведения потребуют затрат на техническое оснащение ориентировочно не менее $150 на транспортное средство. Однако, во-первых,с рынка в первую очередь будут уходить мелкие игроки, во-вторых, у Yandex активно развивается каршеринг, это смягчит последствия для компании в случае сокращения рынка такси. Пока закон не принят, невозможно просчитать риски. 

Ожидаю снижение в пределах 1%. Техническая картина складывается в пользу снижения рынка в диапазон 2550-2600 до конца недели. Ожидания по паре USD/RUB: 64,00-65,00. 


/ СИА /
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