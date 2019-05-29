ИАЦ «Альпари»: Укрепление рубля остановилось

Вторник, 28 мая, стал днём реванша доллара и евро по отношению к рублю. К закрытию торгов курс доллара США расчётами «завтра» вырос на 26 коп. (+0,4%), до 64,72 руб., а евро прибавил поменьше, 13 коп. (+0,18%), укрепившись до 72,24 руб. Цена на нефть опять начала падать, и рубль подешевел вместе с ней.

На ICE вчера цена на нефть сорта Brent незначительно упала, всего на 0,06%, до $68,51 за баррель. Рынок опасается, что Россия не сможет дисциплинированно выполнять свои обязательства по сокращению добычи нефти, даже если сделка «ОПЕК+» не будет продлена. Кроме того, рост добычи сланцевой нефти в США и последующий рост коммерческих запасов нефти могут оказать давление на цену нефти. Сегодня с утра цена Brent снова падает, теряя уже 0,7%.

Международный институт управленческого развития (IMD) опубликовал ежегодный рейтинг, принёсший на мировые рынки небольшую сенсацию. Впервые в составленном этим институтом рейтинге конкурентоспособности первое место занял Сингапур, а США опустились с первой на третью строчку.

Составители рейтинга объясняют снижение конкурентоспособности США высокими ценами на нефть и ростом издержек, сокращением объемов экспорта высокотехнологичной продукции из-за конфликта с Китаем и колебаниями курса доллара. Эта информация не должна сильно повлиять на доллар, скорее, это сигнал о том, что в мире постепенно снижается доверие к США как к самой надежной экономике.

Мы считаем, что при открытии рубль может немного подешеветь. Повышаем прогнозы по парам доллар/рубль и евро/рубль до 64-65,2 руб. за доллар и 72-73 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»