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Курсы валют ЦБ РФ на 29 мая: 64,9084 руб/доллар США и 72,4118 руб/евро

29 мая 2019
ЦБ РФ с 30 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,9084 руб.
  • 1 евро - 72,4118 руб.
  • 10 китайских юаней - 93,9381 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3690 р. (0,57%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2438 р. (0,34%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5854 р. (0,63%).

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