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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 мая: 2 664,0801 руб/1 г золота и 30,0500/1 г серебра

29 мая 2019
ЦБ РФ с 29 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 664,0801 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,0500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 678,6700 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 763,8799 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,0300 р. (0,23%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1100 р. (0,36%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,6300 р. (1,24%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,4601 р. (0,34%).

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