Промсвязьбанк: Ухудшение настроений на мировых фондовых рынках нивелируется устойчивостью нефтяных котировок

Российский фондовый рынок в среду смог продемонстрировать рост по основным индексам, с обновлением исторического максимума по индексу МосБиржи (+1,2%) благодаря высокому спросу на ряд ключевых «фишек» нефтегазового сектора: Лукойл (+2,7%), представивший хорошую финотчетность, Газпром (+2,0%), который публикует финрезультаты завтра, и Татнефть (+3,3%). Дальнейшее ухудшение внешней конъюнктуры, выразившееся в сильном падении западных рынков и просадке нефтяных котировок, привело к ослаблению рубля, в паре с долларом ушедшего к 65.2 руб., способствуя умеренному росту других акций в «нефтянке» и обеспечив сегментированность спроса в других секторах, лишенных новостной поддержки.

Так, в финсекторе безыдейно смотрелись акции Сбербанка (оа: +0,1%; па: -0,1%), отыграв, впрочем, внутридневные просадки. Зато отскочили акции ВТБ (+0,7%) и МосБиржи (+1,0%).

В акциях металлургического и горнодобывающего сектора подросли ключевые «фишки» (Северсталь: +0,9%; НорНикель: +0,5%), а также производители драгметаллов (Полюс: +1,7%; Полиметалл: +0,3%), вслед за золотом и серебром. Большинство прочих ликвидных бумаг сегмента подешевело во главе с Алроса (-1,5%), Мечелом (-1,1%) и Распадской (-1,3%).

Неплохо показал себя потребительский сектор, в котором резво отскочили акции Х5 (+2,9%), отыгрывая постдивидендную просадку; заметно прибавили М.Видео (+2,6%) и Магнит (+1,1%). Лишь Детский Мир (-0,5%) инерционно оставался под давлением после «отсечки», правда, ослабевшим.

В электроэнергетике интерес участников рынка вновь фокусировался в акциях Россетей (ао: +2,9%; па: +2,3%), обновивших пики года, ОГК-2 (+0,4%) и «префах» Ленэнерго (+0,8%). В аутсайдерах вновь ТГК-1 (-1,8%).

Из прочих бумаг отметим взлет котировок Яндекса (+3,1%), отыгравших большую часть просадки накануне, Фосагро (+1,8%) и откат Ростелекома (оа: -0,4%; па: -1,2%).



В настоящее время влияние заметного ухудшения настроений на мировых фондовых рынках, на наш взгляд, нивелируется устойчивостью нефтяных котировок (Brent удерживается в середине диапазона 68-70 долл./барр. в ожидании неплохих недельных данных по рынку энергоносителей в США), позитивными внутренними корпоративными новостями и приближающейся активной фазой дивидендного сезона, обещающего стать рекордным.

Ключевым внутренним событием четверга вполне может стать публикация финансовой отчетности Газпрома, способная оказать дополнительную поддержку рынку и позволить индексу МосБиржи удержаться в верхней части диапазона 2600-2650 пунктов. Из завтрашних экономических публикаций, способных повлиять на настроения инвесторов, помимо данных Минэнерго по рынку нефти за прошлую неделю, отметим выход финальной оценки ВВП США за 1й квартал.

Мы сохраняем оптимизм в отношении рынка в начале лета, рассчитывая, в отсутствие сильных внешних шоков, на дальнейшее движение индекса МосБиржи в направлении 2750 пунктов.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк