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ИК «Фридом Финанс»: Национальная валюта теряет поддержку ОФЗ

30 мая 2019

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок акций завершает торги 29 мая в плюсе, игнорируя панические настроения на мировых площадках. Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1%, долларовый РТС прибавил 0,16%. Диапазон для индекса Мосбиржи на завтра: 2600-2640 пунктов, для РТС: 1260-1290 пунктов.

В лидерах роста  М.Видео (+3,2%), Яндекс (+3,2%) и X5 Retail Group (+2,8%). Акции ЛУКОЙЛа прибавили 2,62% после публикации результатов по МСФО за первый квартал. EBITDA компании увеличилась на 35,8%, благодаря наращиванию добычи газа за рубежом. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль выросла на 36,8%, несмотря на давление амортизации новых производственных мощностей.  

Внешний фон негативный. Европейские индексы снизились в пределах 1,2-1,8%. Американские площадки упали на 0,7% в первые часы торговой сессии. Спрос на рисковые активы отсутствует, о чем сигнализирует подъем индекса VIX вплотную к 18 пунктам, а также снижение доходности 10-летних казначейских облигаций до 20-месячного минимума 2,22%.

Нефть следует за мировыми площадками, опускаясь в район $67 за баррель. Давление на нефтяные котировки оказывает и сомнение России в целесообразности продления соглашения об ограничении добычи ОПЕК+, в связи с чем просит перенести обсуждение этой темы с конца июня на июль. Краткосрочный ориентир по нефти при условии отсутствия дополнительных шоков: $67-69 за баррель.

Рубль теряет поддержку нефтяных котировок, но сохраняет позитивный импульс благодаря размещениям ОФЗ. Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом и втором кварталах, в связи с чем не предлагает премий к рынку. Сегодня спрос на ОФЗ был достаточно слабым и составил 108,41 млрд руб. после 241,49 млрд на прошлой неделе. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB: 65-66.
 


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