ИАЦ «Альпари»: Сегодняшний рост российского рынка выглядит странно

Отечественные биржи в среду вернулись к росту. Индекс МосБиржи снова в плюсе и восстанавливается к 2633 пунктам, индекс РТС повышается очень умеренно и балансирует около 1272 пунктов. Все это происходит на фоне теста нефтью Brent локальных минимумов около $66,67 — так дешево нефть не стоила с 28 марта текущего года.

Рост рынка выглядит очень странно, учитывая негативную конъюнктуру на внешних площадках и нефтяной минор. У отдельных историй сегодняшнего роста есть свои поводы — как у «Лукойла», например, — но в большинстве случаев это очень похоже на попытку загнать бумаги повыше, чтобы потом эффективнее продать.

«Лукойл» сегодня отчитался по первому кварталу 2019 года, где чистая прибыль выросла на 36,9% от года к году, а выручка увеличилась на 13,5%. В пользу улучшения показателей сыграло некоторое ослабление позиций рубля и рост продаж нефти за рубеж. Позитив может удержаться в бумагах компании краткосрочно, но вряд ли это способно прервать нисходящий торговый канал, где «медведи» целятся на 5000 руб.

Ослабление рубля к вечеру становится более выраженным. Доллар США повысился к 65,24 руб. и может проскользнуть к 65,50 руб., если хватит заряда бодрости. Все это, однако, не отменяет среднесрочного коридора в 64-66 руб. — о его сломе будем говорить в случае пробоя одной из границ. Евро смотрится неплохо около 72,7 руб., но растет не потому, что очень силен, а потому, что рубль оказался под давлением.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»