«Альпари»: Покупатели биткоина отдохнули для теста отметки $9000

С достигнутого максимума $8964 фьючерс на биткоин снизился до $8442. Цена находилась в боковом тренде 45 часов и только сегодня на торгах в Азии, пока спали покупатели, активировались продавцы. Они продавили цену на 3,5% или $300. Коррекция составила 50% от роста с $7 833 до $8 964.

Нисходящее движение длилось 60 часов. По продолжительности оно превысило коррекцию за 24 по 26 мая, которая составила 45 часов. Как и с предыдущей коррекцией, цена быстро восстановилась до балансовой линии (средняя линия с периодом 55). Если принять во внимание схожесть двух коррекций, можно предположить, что рынок готов к новому ралли.

Сегодня целевая зона находится между уровней $9 600-$10 000. Если покупатели не смогут обновить максимум $8 964 в течение суток, то их накроет лавина новых продаж биткоина. Сегодня продавцы проверяли покупателей на готовность защищать уровень $8 400.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»