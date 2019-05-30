ИК «Фридом Финанс»: Спрос на ОФЗ заметно снизился

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В среду 29 мая российский рынок акций чувствует себя не самым лучшим образом, накануне он снижался. Долларовый индекс РТС в ходе торгов опустился вниз на 0,2% до 1268 п. Рублевый фондовый бенчмарк МосБиржи подрос на 0,5% до 2622 п. на фоне ослабления рубля. Закрытие индекса МосБиржи ожидается в диапазоне 2620-2630 пп., долларового РТС – в промежутке 1260-1270 пп.

В лидерах роста привилегированные акции компании Россети (+3%), в лидерах падения – акции МКБ (-2,5%), что можно расценивать как отголосок новостей о дивидендных выплатах в компаниях.

Глобальный фон остается смешанным, а спрос на риск - низким. Участники рынков осторожны в покупках из-за неопределенности по поводу торгового конфликта между США и КНР. Фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets снизился на 0,5%.

Нефть Brent не удержалась около $70 за баррель и скользнула вниз к $68,5 за баррель, потеряв около 2,3%. Таким образом, шансы нефтяных котировок на возвращение в область $70-75 за баррель, на мой взгляд, уменьшились. Ближайшей планкой поддержки цен на нефть Brent будет выступать уровень $65 за баррель.

На аукционах по размещению 3-летних ОФЗ Минфина при объеме спроса в 70,632 млрд рублей было размещено лишь 25% от спроса на сумму 17,59 млрд рублей. Низкое соотношение объемов размещений к спросу в последнее время связано с тем, что ведомство уже перевыполнило план 2-го квартала 2019 года и не предлагает премий к рынку. Между тем спрос на ОФЗ заметно снизился, в частности, и со стороны иностранных инвесторов, что вкупе с подешевевшей нефтью оказало негативное влияние на рубль. Курс доллара США в ходе сегодняшних торгов поднялся до 65,3 руб./$. В ближайшей перспективе предполагается, что рубль займется поиском равновесия в промежутке 65-66 за 1$.