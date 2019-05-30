«Альпари»: Покупать медь все еще рано

Минимум от 3 января текущего года располагается на отметке $2,5600, и шансы его протестировать растут день ото дня. Предыдущий драйвер в меди не работает: ранее цены шли вверх по мере осложнения торговых отношений между США и Китаем. Максимум в меди случился 17 апреля, но теперь все риски уже в ценах, и «медведи» захватили власть.
Китай — явный мировой лидер по импорту меди, и любой сигнал к замедлению темпов роста его промпроизводства или экономики вообще будет давить на цену металла. Торговое соглашение между странами, которое повисло в воздухе, является большим риском для рынка меди и тренда — нисходящий канал может быть укреплен.
Помимо Китая у сектора меди есть и другие проблемы. Например, Замбия, где на прошлой неделе были захвачены медные рудники. Замбия — сильный игрок на «медном» поле, она добывает порядка 4% всего объема. Снижение производства здесь увеличивает риски срыва поставок — это может серьезно влиять на и без того узкий и волатильный рынок.
Пока медь явно смотрит вниз, и с покупками тут имеет смысл подождать.
Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»