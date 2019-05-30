Комментарии

«Альпари»: Покупать медь все еще рано

30 мая 2019
Цены на медь заметно упали к концу мая. Фьючерсный контракт на медь с расчетом в июле торгуется сейчас по $2,6670. Это очень сложная область для меди.

Минимум от 3 января текущего года располагается на отметке $2,5600, и шансы его протестировать растут день ото дня. Предыдущий драйвер в меди не работает: ранее цены шли вверх по мере осложнения торговых отношений между США и Китаем. Максимум в меди случился 17 апреля, но теперь все риски уже в ценах, и «медведи» захватили власть.

Китай — явный мировой лидер по импорту меди, и любой сигнал к замедлению темпов роста его промпроизводства или экономики вообще будет давить на цену металла. Торговое соглашение между странами, которое повисло в воздухе, является большим риском для рынка меди и тренда — нисходящий канал может быть укреплен.

Помимо Китая у сектора меди есть и другие проблемы. Например, Замбия, где на прошлой неделе были захвачены медные рудники. Замбия — сильный игрок на «медном» поле, она добывает порядка 4% всего объема. Снижение производства здесь увеличивает риски срыва поставок — это может серьезно влиять на и без того узкий и волатильный рынок.

Пока медь явно смотрит вниз, и с покупками тут имеет смысл подождать.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Конференция БКС «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал», 6 июня 2019 г.
«Инвесторов всегда волнуют одни и те же вопросы». Вадим Исаков расскажет иркутянам, как добиться финансовой независимости
«Живое общение ничто никогда не заменит». Алексей Николаев о том, почему стоит пойти на конференцию БКС
«Собственный бизнес уже не дает стабильного дохода». Елена Синильникова о том, почему стоит пойти на конференцию БКС
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги