«Альпари»: Покупать медь все еще рано

Цены на медь заметно упали к концу мая. Фьючерсный контракт на медь с расчетом в июле торгуется сейчас по $2,6670. Это очень сложная область для меди.

Минимум от 3 января текущего года располагается на отметке $2,5600, и шансы его протестировать растут день ото дня. Предыдущий драйвер в меди не работает: ранее цены шли вверх по мере осложнения торговых отношений между США и Китаем. Максимум в меди случился 17 апреля, но теперь все риски уже в ценах, и «медведи» захватили власть.

Китай — явный мировой лидер по импорту меди, и любой сигнал к замедлению темпов роста его промпроизводства или экономики вообще будет давить на цену металла. Торговое соглашение между странами, которое повисло в воздухе, является большим риском для рынка меди и тренда — нисходящий канал может быть укреплен.

Помимо Китая у сектора меди есть и другие проблемы. Например, Замбия, где на прошлой неделе были захвачены медные рудники. Замбия — сильный игрок на «медном» поле, она добывает порядка 4% всего объема. Снижение производства здесь увеличивает риски срыва поставок — это может серьезно влиять на и без того узкий и волатильный рынок.

Пока медь явно смотрит вниз, и с покупками тут имеет смысл подождать.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»