ИАЦ «Альпари»: Падение в нефти не оставило рублю вариантов

Нефть сегодня падает как подстреленная и закономерно тянет за собой рубль, хотя в самом конце налогового периода и в день очередного аукциона Минфина российская валюта обычно выглядит очень неплохо.

Баррель Brent снижается сегодня днем более чем на 2%, до $67,22, и до майского минимума на уровне $67,02 совсем близко. Основной триггер распродаж заключен в новостях относительно торговой войны между США и Китаем. Пекин готов нанести ответный удар, используя свой статус и положение на рынке редкоземельных металлов. Китайские чиновники говорят, что товары, изготовленные из этих металлов, не должны применяться против Китая.

Что такое редкоземельные металлы? Это группа из 17 элементов, в которую входят прометий, церий, неодим и прочие. Они используются в процессах производства аккумуляторных батарей для огромного количества техники, от автомобилей до деталей ветряных турбин, от сверхпроводников до элементов военной техники. Наибольшая часть мировых запасов РЗМ принадлежит Китаю. О прямых ограничениях поставок РЗМ Китай пока не говорит, но усиленно на это намекает.

Почему тогда волнуется нефть? Все очень просто: если Китай применит такой козырь в торговом противостоянии с США, это будет означать, что торговые войны продолжаются и только набирают обороты. Сырье всегда чувствительно к этому.

Баррель Brent вполне может пробить $67 вниз и коснуться области поддержки $66,80/66,85. Для рубля это означает дополнительное давление.

Сегодня доллар дорожает на 0,6% и возвращается выше 65,15 руб. Среднесрочные границы для пары доллар/рубль стабильны в пределах 64-66 руб., но локальный рост не исключен. Евро пользуется конъюнктурой и восстанавливается к 72,60 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»