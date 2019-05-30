ИАЦ «Альпари»: Самый большой стресс для тенге – это нефть

Казахстанский тенге на утренних торгах в четверг слегка укрепился в паре с долларом США. Сессия завершилась на уровне 381,68 тенге/USD. С одной стороны, сегодня с утра идет небольшой отскок в нефти после ее сильнейшего снижения накануне, и это хорошо для сырьевых валют. С другой — внешний фон все еще остается напряженным, и инвесторы могут вернуться к бегству от рисков в любой момент.

Краткосрочный диапазон колебаний по доллару видится в пределах 379,50-381,85 тенге. Не стоит пугаться пробоя планки в 380,00 — это просто реакция на внешние события. Евро консолидируется в коридоре 424,50-426,00 тенге, рубль стабилен в диапазоне 5,83-5,89 тенге.

Выходит, что самый большой стресс для тенге сейчас — это происходящее в секторе нефти. Накануне распродажу в сырье простимулировали новости о готовности Китая ограничить экспорт редкоземельных металлов в США. Это означало бы, что Поднебесная делает резкий шаг в торговых войнах. Однако позже нефть смогла восстановится в цене после выхода данных по запасам черного золота от API за неделю, где показатель для нефти снизился на 5,27 млн баррелей.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»