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ИАЦ «Альпари»: Рубль испугался глобальной рецессии

30 мая 2019
В среду, 29 мая, доллар и евро продолжили активное наступление на рубль. На закрытии торгов среды обменный курс американского доллара расчётами «на завтра» прибавил 24 коп. (+0,38%), поднявшись до 64,96 руб., а евро вырос только на 9 коп. (+0,13%), до 72,33 руб.

Мир опасается нового кризиса, который может развиться в связи с эскалацией торговой войны между США и Китаем, а в Европе растут беспокойства по поводу бюджетных проблем Италии. Фондовые рынки в США и Европе просели, инвесторы перекладываются в казначейские облигации США. Валюты развитых стран сейчас не слишком привлекательны.

Вероятно, предстоящий саммит G20, который пройдет в конце июня в Японии, сможет развеять беспокойства мировых рынков относительно продолжения торговой войны двух великих держав. Но пока фондовые рынки и валюты развивающихся стран падают.

В среду на ICE цена на нефть марки Brent подешевела на 0,7%, до $68,03 за баррель. Отчасти этому способствовал вышедший накануне отчет венесуэльской госкорпорации PdVSA, в котором говорилось, что из-за санкций США Венесуэла в мае увеличила поставки нефти на Кубу в четыре раза по сравнению с апрелем. Сегодня с открытия торгов цена Brent топчется на месте.

Полагаем, что при открытии рубль может немного снизиться. Мы пока сохраняем прогнозы по парам доллар/рубль и евро/рубль в 64-65,2 и 72-73 соответственно.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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