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Промсвязьбанк: Влияние ухудшения настроений на мировых фондовых площадках сглаживается устойчивостью нефтяных котировок

30 мая 2019

Участники рынка по-прежнему сфокусированы на противостоянии между США и Китаем. Торговый конфликт принимает затяжной характер, а риторика сторон становится более резкой, что только снижает вероятность скорого подписания сделки и усиливает опасения замедления мировой экономики. Это приводит к снижению риск-аппетита на рынках и бегству инвесторов в защитные активы.

Фактором, повлиявшим на ухудшение настроений, стал Китай, который похоже нашел способ нанести ответный удар, заявив о готовности существенно сократить экспорт редкоземельных металлов в США. КНР является доминирующим производителем редкоземельных металлов в мире, а их доля в американском импорте этих металлов составляет около 80%. Учитывая тот факт, что редкоземельные металлы широко используются в оборонном комплексе и энергетике, то это может нанести ущерб национальной безопасности (США на данный момент не располагает серьезными действующими производственными мощностями). Однако, учитывая важность редкоземельных металлов для экономики и стремление властей снизить зависимость от импорта ключевых минералов, по нашему мнению, США располагает достаточными запасами для нивелирования эффекта снижения их предложения. Тем не менее, действия КНР настраивают на продолжительную борьбу и готовность страны идти на решительные меры в отношении США.  

Что же касается российского рынка, то влияние ухудшения настроений на мировых фондовых площадках сглаживается устойчивостью нефтяных котировок, позитивными корпоративными новостями и приближающимся дивидендным сезоном. Ключевым внутренним событием сегодня станет публикация финансовой отчетности Газпрома, что окажет поддержку рынку и позволит индексу МосБиржи удержаться в верхней части диапазона 2600-2650 пунктов. На настроения инвесторов сегодня помимо еженедельных данных Минэнерго США по рынку нефти повлияет и выход финальной оценки ВВП США за первый квартал.  

Роман Антонов, Промсвязьбанк


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