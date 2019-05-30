ИК «Фридом Финанс»: Лукойл: ожидания отыграны

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Подъем на рынке возобновился. Несмотря на негативный внешний фон, российский рынок демонстрировал преимущественно восходящую динамику. Лидерами роста стали акции Татнефти (+3,29%). Лидерами снижения стали акции МКБ (-2,44%). Курс USD/RUB впервые за две недели поднялся выше 65.

Лукойл (+2,75%) отчитался за 1-й квартал по МСФО. Компания сохранила уровень добычи углеводородов на уровне предыдущего квартала (1,82 млн барр в сутки). Нарастить добычу не удалось из-за внешних ограничений. На финансовые показатели существенно повлияла динамика цены на нефть. Выручка сократилась на 10%, до 1,85 трлн. Однако показатель EBITDA увеличился до 298 млрд руб. из-за роста объемов высокомаржинальных продуктов. Это также привело к росту операционного денежного потока, что в связи со снижением объема капзатрат, привело к росту свободного денежного потока до 183 млрд руб. Отчетность оправдала ожидания инвесторов. Но близких драйверов для дальнейшего роста в краткосрочной перспективе не просматривается. На мой взгляд, вероятен переход в широкий боковой тренд с границами 4800-5300 руб. до середины лета.

Спрос на ОФЗ вновь снизился. На настроения инвесторов могло повлиять падение рубля к доллару до минимума за две недели, а также снижение цены на нефть. Это не говорит о падении интереса к российским и рублевым активам в принципе, но действия иностранных игроков часто очень резко меняются. В результате удалось разместить всего 27 млрд 15 летних ОФЗ по ставке 8,2%. Если курс не поднимется выше 65,50, то спрос вернется в норму.

Ожидаю боковую или негативную динамику. Важных событий нет, рынок будет следовать за внешним фоном. Ориентир: 2600-2640 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 64,50-65,50.