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Курсы валют ЦБ РФ на 30 мая: 65,0583 руб/доллар США и 72,4229 руб/евро

30 мая 2019
ЦБ РФ с 31 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,0583 руб.
  • 1 евро - 72,4229 руб.
  • 10 китайских юаней - 94,2273 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1499 р. (0,23%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0111 р. (0,02%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2892 р. (0,31%).

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