ИК «Фридом Финанс: Тарифы на китайский импорт не станут препятствием для роста выручки PVH

Phillips-Van Heusen Corporation представила квартальные результаты и дала слабый прогноз на текущий год.

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс:

PVH представила на постмаркете смешанные финансовые результаты первого квартала, и ее акции упали на 10,5%. Выручка за отчетный период увеличилась на 1,8% год к году, до $2,36 млрд, немного недотянув до консенсус-оценки аналитиков в $2,37 млрд, несмотря на увеличение объема продаж бренда Tommy Hilfiger на 4% год к году. Это обусловлено падением продаж от бренда Calvin Klein на 2%, до $466 млн по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, поскольку доход в европейском сегменте был подвержен негативному влиянию слабого евро. Также давление на продажи оказало замедление экономики Китая. Между тем скорректированная прибыль PVH увеличилась на 4,2% и составила $2,46 на акцию, превзойдя ожидания аналитиков, предполагавшие результат $2,45 на акцию.

Стоит отметить, что пессимистичный прогноз на текущий год, скорее всего, связан с замедлением розничных продаж на 0,2% в предыдущем месяце и укреплением доллара США из-за эскалации торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином, что привело к снижению доходов в иностранной валюте на международных рынках. Также, руководство компании учло негативное влияние от повышения ввозных тарифов с 10% до 25% с первого июня, поскольку часть производимой продукции ритейлера, которая импортируется из КНР эквивалентна примерно $400 млн.

На мой взгляд, диверсификация брендов и увеличение продаж в Северной Америке, а также тот факт, что влияние повышенных тарифов уже учтено в котировках, в совокупности поспособствуют увеличению годовой выручки PVH на 3,8%. Цель по акции компании – $110.