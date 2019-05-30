ИК «Фридом Финанс»: Индекс МосБиржи обновил рекорд

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В четверг 30 мая российский рынок акций вновь подался наверх. Рублевый фондовый индекс МосБиржи обновил рекорд на отметке 2662.15 п., однако вскоре откатился назад к 2650 п. На мой взгляд, в ближайшие часы бенчмарк МосБиржи продолжит тестировать уровень 2650 п., где, вероятно, и закроется. Долларовый индекс РТС в ходе торгов прибавил 0.6% и достиг 1285 п. В целом российский рынок смотрится лучше глобального рынка, но в отсутствие глобальных драйверов расти ему будет трудно.

В лидерах роста сегодня акции Газпрома, тогда как Газпром занимает в индексе МосБиржи самую высокую долю - 16.24% и является основным драйвером роста в последние дни. Акции ВТБ потеряли около 0.9% после выхода отчетности за I квартал 2019 года. Банк зафиксировал снижение финансовых показателей по всем направлениям, начиная с чистых процентных доходов и чистых комиссионных доходов, заканчивая чистой прибылью. Чистая прибыль ВТБ уменьшилась на 16.2% до 46.5 млрд рублей. Тем не менее акции банка считаются перспективными в связи с озвученной им новой стратегией, согласно которой по итогам 2019 года и до 2022 года банк собирается направлять на дивидендные выплаты 50% от чистой прибыли.

Внешний фон остается смешанным. Азиатские фондовые индексы торгуются в минусе, тогда как европейские фондовые индикаторы показывают умеренно положительную динамику. Спрос на риск, соответственно, остается низким. Индекс развивающихся рынков MSCIEmerging Markets практически топчется на месте. Нефть Brent находится ниже отметки $70 за баррель без особых шансов на возвращение в область $70-75 за баррель из-за сохраняющихся опасений по поводу замедления роста мировой экономики на фоне эскалации торговой войны между США и КНР.

Курс доллара США скорректировался вниз до 64.9 руб./$. В ближайшей перспективе он, скорее всего, продолжит колебания возле 65 руб./$. Предпосылок для выхода курса доллара США за пределы среднесрочного диапазона 63-66 руб./$ пока не наблюдается. Ориентир по евро также остается неизменным – 72-74 руб./€.