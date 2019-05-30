ИК «Фридом Финанс»: Котировки подают признаки оживления

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Американский рынок акций завершил сессию 29 мая падением. Dow Jones опустился на 0,87%, до 25126,41 пункта, NASDAQ потерял 0,79%, достигнув 7547,31 пункта, а S&P500 пробил вниз психологически значимый уровень 2800 пунктов, завершив торги падением на 0,69%, до 2783,02 пункта. Все сектора продемонстрировали отрицательную динамику.



Акции ритейлера Capri Holdings Ltd., владельца брендов Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, упали на 9,9% из-за слабого прогноза руководства компании, хотя ее квартальные результаты превзошли ожидания Уолл-стрит. Из-за низкого спроса на дорогие сумки в текущем финансовом году компания закроет 100 магазинов Michael Kors, а в 2020-м — еще 50.



Паника на мировых площадках стихает. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торговую сессию снижением в пределах 0,7%, хотя падение фондовых индексов США днем ранее оказалось более сильным. Европейский рынок восстанавливается на 0,4-0,5% в начале торгов. Доходность по десятилетним казначейским облигациям увеличилась до 2,27%, что также сигнализирует о нормализации ситуации. Фьючерс на S&P500 прибавляет 0,4%. В отсутствие негативных новостей о противостоянии между США и КНР, предполагаемый диапазон для индекса широкого рынка составляет 2770-2820 пунктов.



Сегодняшний день насыщен макростатистическими данными, которые способны задать направление фондовым индексам. В фокусе скорректированные данные по ВВП за первый квартал. Ожидается, что экономический рост составит 3,1% против 3,2% по предварительной оценке, вышедшей месяцем ранее. Интересны также данные Минтруда по заявкам на пособие по безработице. Прогноз предполагает повышение этого показателя с 211 тыс. до 216 тыс. Его незначительные колебания указывают на стабильный рынок труда, который поддерживает экономическую активность в стране.



Не менее значим отчет по рынку недвижимости, который представит Национальная ассоциация риелторов (NAR). Согласно прогнозу, апрельские незавершенные продажи жилья увеличатся на 0,9%, что указывает на сохранение слабой активности в секторе, тем более что рост в предыдущем месяце составил 3,8%.



После закрытия торговой сессии отчеты за первый квартал представят Costco и Uber. По ритейлеру Costco предполагается увеличение продаж на 7% и рост прибыли на акцию на 7,5%. Это обусловлено увеличением офлайн-продаж ввиду повышения количества магазинов и расширения штата сотрудников. При этом присутствие ритейлера в сегменте онлайн-коммерции достаточно слабое. Участникам рынка интересно, как компания намерена противостоять конкуренции со стороны гиганта электронной коммерции Amazon.



Как ожидается, Uber отчитается о выручке в размере $2,8-3 млрд, а убыток на акцию составит $2,2-2,4. Акции сервиса по-прежнему торгуются ниже цены размещения на 10%. Для инвесторов важной информацией в отчете будут данные о том, как компания привлекает новых клиентов и какие издержки несет на маркетинг, скидки и другие стимулы, которые предлагаются потребителям, чтобы сохранить лидерство на рынке райдшеринговых услуг.



Нефть отыгрывает часть вчерашнего падения, поднявшись выше $68 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам оказали данные Американского института нефти (API), который сообщил о сокращении запасов углеводородного сырья в США на 5,3 млн баррелей.