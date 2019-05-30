ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2650- 2680 пунктов

Российский рынок акций утром в четверг торгуется разнонаправленно, рубль утром в небольшом минусе. Лучше рынка смотрится «Газпром», акции газового холдинга прибавляют около 2%. Именно данные бумаги вытащили индекс РТС и индекс МосБиржи в хороший плюс.

Такими темпами не за горами цена в $4,22 и капитализация в $100 млрд. «Газпром» – наша основная рекомендация с начала текущего года. Стоит задуматься: $100 млрд для «Газпрома» — это много или мало? В нулевые годы, до кризиса Lehman Brothers, капитализация газового холдинга превышала $300 млрд. Бизнес «Газпрома» сопоставим с бизнесом Saudi Aramco, саудиты оценили себя, напомним, в $2 трлн. А в сказки западных аналитиков, что политические риски Кремля выше, чем у королевской семьи Саудовской Аравии, могут поверить только очень наивные люди.

Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2650-2680 пунктов.

Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 65,0-65,3 руб., евро/рубль будет торговаться в коридоре 72,4-72,7 руб.

Brent прибавляет почти 1,45% и торгуется на уровне $69,44. Дональд Трамп играет с огнем, его торговые войны вполне могут обрушить основные фондовые индексы и цены на нефть. В этом случае баррель Brent вполне может упасть до $30-35. И если это произойдет, за скупку долларов российскому Минфину однозначно стоит поставить памятник. Евро/доллар торгуется на уровне 1,114 .

По информации из деловых кругов победу «индуистской» партии премьер-министра Нарендры Моди на парламентских выборах в Индии спецслужбы «коллективного Запада» будут использовать для активизации «исламского фактора» внутри этой страны и обострения индийско-пакистанско и индийско-китайского конфликтного потенциала. Цель — разрыв официального Дели с Москвой и Пекином по линиями ШОС, БРИКС и других совместных проектов.

Расконсервацию антарктической станции «Русская» с 2020 года в интересах «Роскосмоса» высшие военно-политические круги США восприняли как новый шаг по созданию инфраструктуры, позволяющей использовать новейшие российские вооружения для возможного удара по Соединённым Штатам с южного направления, включая аналогичные центры управления на территориях Венесуэлы, Никарагуа и Кубы.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»