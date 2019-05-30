Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Евро нашел поддержку в районе 1,1125

30 мая 2019

На торгах в Европе основные валюты вышли в небольшой плюс, за исключением защитных активов. Индекс доллара снизился с 98,23 до 98,09. Без негативных новостей по торговому конфликту между США и Китаем участников рынка потянуло на рисковые активы. Золото тоже подешевело вместе с йеной и франком. Я бы не назвал текущее укрепление основных валют сменой направления движения. Восстановление рассматриваю как коррекцию.

На сегодня экономический календарь пустой. Кто-то ждет данных по ВВП США за первый квартал. Так как это вторая оценка, участники рынка могут проигнорировать данные при отклонениях на 0,2%. По прогнозу ожидается снижение ВВП с 3,2% до 3,0%.

Пара евро/доллар торгуется в диапазоне 1,1125-1,1145. Ценовой диапазон узкий, поэтому сохраняю цель в районе 1,1108. Прорыв поддержки будет указывать на сильный «медвежий» импульс. Он может спровоцировать агрессивное падение.

Напоминаю, что в центре внимания трейдеров находится торговый конфликт между США и Китаем. В условиях эскалации торгового конфликта Китай приостановил закупки соевых бобов в США.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Конференция БКС «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал», 6 июня 2019 г.
«Инвесторов всегда волнуют одни и те же вопросы». Вадим Исаков расскажет иркутянам, как добиться финансовой независимости
«Живое общение ничто никогда не заменит». Алексей Николаев о том, почему стоит пойти на конференцию БКС
«Собственный бизнес уже не дает стабильного дохода». Елена Синильникова о том, почему стоит пойти на конференцию БКС
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги