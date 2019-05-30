ИАЦ «Альпари»: Евро нашел поддержку в районе 1,1125

На торгах в Европе основные валюты вышли в небольшой плюс, за исключением защитных активов. Индекс доллара снизился с 98,23 до 98,09. Без негативных новостей по торговому конфликту между США и Китаем участников рынка потянуло на рисковые активы. Золото тоже подешевело вместе с йеной и франком. Я бы не назвал текущее укрепление основных валют сменой направления движения. Восстановление рассматриваю как коррекцию.

На сегодня экономический календарь пустой. Кто-то ждет данных по ВВП США за первый квартал. Так как это вторая оценка, участники рынка могут проигнорировать данные при отклонениях на 0,2%. По прогнозу ожидается снижение ВВП с 3,2% до 3,0%.

Пара евро/доллар торгуется в диапазоне 1,1125-1,1145. Ценовой диапазон узкий, поэтому сохраняю цель в районе 1,1108. Прорыв поддержки будет указывать на сильный «медвежий» импульс. Он может спровоцировать агрессивное падение.

Напоминаю, что в центре внимания трейдеров находится торговый конфликт между США и Китаем. В условиях эскалации торгового конфликта Китай приостановил закупки соевых бобов в США.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»