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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 мая: 2 669,9099 руб/1 г золота и 30,1200/1 г серебра

31 мая 2019
ЦБ РФ с 31 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 669,9099 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,1200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 656,6000 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 800,7500 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,5600 р. (0,32%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1200 р. (0,40%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,5300 р. (0,27%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,8899 р. (0,61%).

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