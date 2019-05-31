Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 мая: 2 669,9099 руб/1 г золота и 30,1200/1 г серебра
31 мая 2019
ЦБ РФ с 31 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 669,9099 руб.
- 1 грамм серебра - 30,1200 руб.
- 1 грамм платины - 1 656,6000 руб.
- 1 грамм палладия - 2 800,7500 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,5600 р. (0,32%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1200 р. (0,40%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,5300 р. (0,27%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,8899 р. (0,61%).
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