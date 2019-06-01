Промсвязьбанк: Закрыли май на мажорной ноте

В пятницу российский фондовый рынок смог удержать достигнутые ранее уровни, несмотря на негативный внешний фон. Так, продажам могла способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где продолжается волна снижения, в результате которой ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 65 долларов. Также поддержку «медведям» могла оказать динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы теряли до 1,5%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 0,8%. Несмотря на это к закрытию пятницы индекс МосБиржи прибавил 0,2%, закончив неделю чуть выше 2665 пунктов. Лидерами торгов стали акции Аэрофлота и Полюса, рост которых составил 3,7% и 1,9% соответственно. Хуже рынка закрылись бумаги Россетей, Системы и ФСК ЕЭС, потери которых превысили 1,5%. Отметим, что большую часть сегодняшней сессии российский рынок провел на отрицательной территории. Однако под конец покупки активизировались, что позволило индексу МосБиржи полностью отыграть потери и выйти на положительную территорию. Более того, был обновлен исторический максимум. В результате, после провала во вторник, «быки» смогли вернуть себе инициативу и продолжить восходящую динамику, игнорируя при этом негативный внешний фон, где произошел провал на рынке энергоносителей, в ходе которого за две недели нефть марки Brent потеряла более 10%. Что же касается технической картины, то она говорит в пользу продолжения восходящей динамики – все тренды направлены вверх.



На валютной секции Московской биржи российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,2%, поднявшись выше 65,3 рубля, евро прибавил 0,5%, торгуясь в районе 72,9 рубля. Российской валюте не удалось проигнорировать негативную динамику рынка энергоносителей, продемонстрированную в последние дни. В отсутствии поддержки со стороны налогового периода, пик которого прошел в начале недели, активность «быков» в долларе выросла. Они смогли преодолеть сопротивление, расположенное на отметке 65 рублей и закрепиться над ним, что говорит в пользу возможного продолжения восходящего движения. При этом сегодня было протестировано следующее сопротивление, расположенное на уровне 65,5 рубля, однако с первой попытки преодолеть его не удалось. Вполне возможно, что в рамках следующей недели доллар повтори попытку пробоя сопротивления, в случае если внешний фон не улучшится.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка