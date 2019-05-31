ИК «Фридом Финанс»: Costco справится с вызовами торговой войны

Акции Costco Wholesale снижаются после публикации квартальной отчетности за 3 финансовый квартал, поскольку тарифные угрозы оказывают давление на цены.

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Ритейлер Costco за третий квартал 2019 финансового года зафиксировал рост выручки на 7,4%, до $34,74 млрд, благодаря увеличению числа офлайновых магазинов и расширению штата сотрудников. Важно отметить, что компания усиливает позиции на рынке онлайн-торговли и намерена противостоять конкуренции со стороны гиганта электронной коммерции Amazon, о чем свидетельствует повышение объема онлайн-продаж на 22%.

Чистая прибыль ритейлера выросла на 21%, до $906 млн, или $2,05 на акцию, превысив прогноз на 12%. Тем не менее финансовые результаты не удержали акции в позитивной зоне, поскольку руководство компании объявило о возможном повышении цен на продукцию в текущем году, в случае повышение ввозных пошлин на товары из КНР объемом $300 млрд. Акции компании снизились на 1,1%.

На мой взгляд, при повышении импортных тарифов компания будет искать новых поставщиков товаров из других стран, чтобы избежать повышения цен, которые в последствии отразятся на конечных потребителях и поспособствуют снижению их лояльности. Согласно последним данным ACSI за 2018 год, у Costco наиболее высокий индекс удовлетворенности клиентов: он равен 83 балла при 82 у Amazon и 72 у Walmart. Более того, Costco может ускорить отгрузку товаров из Китая до повышения ввозных тарифов. В связи с этим предполагаю, что выручка торговой сети увеличится на 8% в текущем финансовом году. Целевая цена по акциям Costco – $250 в среднесрочной перспективе.