ИК «Фридом Финанс»: Российский рынок акций снижается на негативном внешнем фоне

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В пятницу 31 мая российский рынок акций поддался негативным настроениям извне. Долларовый индикатор РТС сполз на 1,2% до 1272 п. Рублевый фондовый индекс МосБиржи опустился вниз на 0,6% до 2643 п. Предположительно, закрытие индекса МосБиржи произойдет в районе 2640-2645 пп.

В лидерах роста акции Аэрофлота (+2,9%). Аэрофлот опубликовал отчетность по МСФО за I квартал 2019 года, которая оказалась лучше прогнозов. Выручка компании выросла на 23,3% по сравнению с выручкой I квартала 2018 года до 138 млрд рублей, при этом показатель EBITDA увеличился на 21,2% до 21,3 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA Аэрофлота в результате изменилась незначительно с 15,6% до 15,4%. Участники рынка ожидали худших значений из-за увеличения затрат на топливо и обслуживание воздушных судов.

Внешний фон негативен, наблюдается повышенный интерес к безрисковым активам: золото торгуется выше $1300 за тройскую унцию. Толчком послужила новость о том, что США введут пошлины на все товары из Мексики для борьбы с нелегальной иммиграцией. Это, в свою очередь, усилило опасения инвестиционного сообщества по поводу замедления экономического роста и привело к бегству капитала от рисков. В результате европейские фондовые индексы обвалились на 1,6%, азиатские просели в среднем от 0,3% до 1,3%, развивающиеся рынки потеряли более 1%.

Нефть Brent достаточно легко спустилась под отметку $65 за баррель. В случае, если она не сможет вернуться к уровням выше $65 за баррель уже в ближайшее время, то для нее актуализируется планка в $60 за баррель. Курс доллара США под давлением снижающихся цен на нефть взметнулся к уровню 65,5 руб./$. Скорее всего, в следующие дни курс доллара США продолжит колебания в области 65-66 руб./$.