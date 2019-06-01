ИК «Фридом Финанс»: Инвестсообщество устремилось в тихие гавани

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В ходе торгов 30 мая американские фондовые индексы продемонстрировали небольшое восстановление. Рынок взял передышку после падения, которое было вызвано паникой из-за обострения торгового конфликта между США и КНР при отсутствии сигналов о продолжении переговоров.



Dow Jones закрылся ростом на 0,17%, до 25169,88 пункта. NASDAQ повысился на 0,27%, до 7567,72 пункта. S&P500 прибавил 0,21%, закрепившись на уровне 2788,86 пункта. В аутсайдерах дня оказались сектора энергетики (-1,18%), финансов (-0,45%) и коммунальных услуг (-0,14%).



Между тем, Минторг США пересмотрел оценку роста ВВП за первый квартал с предварительных 3,2% до 3,1%, что, тем не менее, выше целевого уровня 3%. Рынок труда остается стабильным, по данным Минтруда, количество первичных обращений за пособием по безработице осталось практически без изменений: 215 тыс. против 212 тыс. на предыдущей неделе.



Акции Uber Technologies Inc. выросли на 1,9% на постмаркете после публикации квартальной отчетности впервые после IPO. Компания сообщила об убытке в размере $1,01 млрд, или $2,26 на акцию, при этом скорректированная выручка составила $2,76 млрд. Результаты Uber совпали с собственным прогнозом компании, опубликованным ею перед первичным размещением.



Спрос на безрисковые активы в конце недели традиционно усиливается. «Индекс страха» прибавляет 9% и поднимается выше 18 пунктов. Доходность по десятилетним казначейским облигациям опустилась до 2,17%, в то время как цена на золото выросла на 0,6% и приближается к $1300 за тройскую унцию, что также указывает на распродажи рисковых активов в пятницу.



Обеспокоенности на мировых площадках добавляет решение Дональда Трампа установить с 10 июня импортные пошлины в размере 5% на все мексиканские товары. Эта мера будет действовать до тех пор, пока Мексика не предпримет меры по ограничению потока нелегальных иммигрантов в США. Обострение отношений Штатов с основными торговыми партнерами может оказать давление на глобальный экономический рост, что вынуждает инвесторов искать активы-убежища. Азиатские индексы закрываются в красной зоне. Европейские площадки теряют более 1% на открытии торгов.



Фьючерс на S&P500 демонстрирует падение почти на 1%, до 2764 пунктов. Наш прогноз по нему на предстоящую сессию: диапазон 2720-2780 пунктов.

Из макростатистики стоит обратить внимание на данные Бюро экономического анализа. По предварительным оценкам, расходы физических лиц за апрель, являющиеся ключевым фактором экономического роста, замедлят рост до 0,2%. Также стоит обратить внимание на базовый индекс расходов на личное потребление PCE (Personal Consumption Expenditure), который учитывает ФРС при определении курса денежно-кредитной политики. Показатель может возобновить рост с 1,6% до 1,7%, что снизит давление на регулятор в вопросе снижения ставки.



Цены на нефть марки Brent продолжают снижение до $64,3 за баррель после публикации данных EIA о запасах сырой нефти в США, которые сократились только на 0,282 млн при прогнозе 0,857 млн баррелей. Негатива добавляет развитие торгового конфликта между США и Мексикой, так как в связи с ним усиливаются опасения о дисбалансе спроса и предложения на рынке углеводородов. Некоторое влияние на котировки способны оказать данные Baker Hughes о количестве действующих буровых установок (по последней информации, активными были 983). В случае увеличения их числа, нефть способна краткосрочно откатиться до $64 за баррель.