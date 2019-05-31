ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2630-2670 пунктов

Российский рынок акций и рубль утром в пятницу в небольшом минусе. Индекс РТС и индекс МосБиржи в «красной» зоне. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2630-2670 пунктов. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 65,2-65,6, евро/рубль – 72,7-73,1. Драйверами снижения выступают уход от риска и снижение нефтяных цен. Нефть сорта Brent торгуется по $64,69, снижаясь на 0,98%. Поводом для сильного падения цены послужили вышедшие данные от Минэнерго США. Запасы нефти в стране сократились на 282 тыс. баррелей при консенсус-прогнозе сокращения на 1,36 млн баррелей. Евро/доллар – 1,114 .

Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах. На две национальные валюты приходится менее 17% всех расчетов во взаимной торговле. Курс на постепенный отказ от доллара в международных расчетах правительство России объявило в 2018 году, чтобы минимизировать риски от западных санкций.

Компании должны стимулировать экспортеров перейти с доллара на другие валюты. Для этого к 2024 году планируется отменить требование об обязательном возврате в Россию выручки экспортеров, если они производят расчеты в рублях. И для России, и для Китая политические риски касаются только доллара, никто не знает, как далеко зайдет американо-китайская свара. В принципе, и Россия и Китай готовы к формированию собственных валютных зон. Китай, соответственно, в Азии, кроме Японии, а Москва и Астана в рамках Евразийского Союза. Однако и Россия, и Китай что-то ждут? Возможно, глобального кризиса.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»