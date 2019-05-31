ИАЦ «Альпари»: На фоне беспрецедентного обвала нефти рубль осторожничает

Большинство основных западных фондовых индексов завершило четверг ростом. Это, несмотря на падение нефтяных цен, поддержало накануне российские бумаги. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,70%, долларовый индекс РТС вырос сильнее, на 0,83%. Среди лидеров роста второй день подряд «Татнефть» (+3,88%) и «Газпром» (+2,88% На фоне беспрецедентного обвала нефтяных котировок вчерашнее снижение рубля оказалось достаточно скромным.). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,17%. Утром пятницы индексы стран АТР дружно снижались на 0,1-1,7%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2770 п., на 0,74% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня, обновляя минимумы с начала марта. Одновременное снижение азиатских торговых площадок и нефтяных котировок задают негативный внешний фон перед открытием торгов на Мосбирже, рынок откроется в «красной» зоне. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2630-2685 пунктов, по индексу РТС — 1270-1295 пунктов. Сегодня отчетность по МСФО за первый квартал опубликует «Транснефть».

Четверг закончился для рынка нефти интенсивным падением цены. Торги начались с отметки $67,8 за баррель марки Brent. Еще до полудня цена приподнялась к $68,2, после чего перешла к падению, и снижалась без остановки уже до конца дня, опустившись в результате до $65 – минимального значения с 8 марта. При этом была пробита важная область поддержки в районе $65,9-66,0. Среди нефтетрейдеров царили опасения по поводу нескончаемой торговой войны между США и Китаем. Не добавил участникам рынка оптимизма и отчет Управления энергетической информации США, который показал снижение запасов нефти за неделю на 0,3 млн баррелей. Снижение запасов для цен, конечно, лучше, чем рост, но оно оказалось ниже ожидавшегося экспертами снижения на 0,9 млн баррелей.

К утру пятницы цена черного золота еще немного снизилась, и находилась вблизи $64,4 за бочку. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $64,0-65,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития области поддержки в районе $65,9-66,0, расширился до $64,0-69,2. В случае возможного пробития поддержки на $64,0, нефть может далее снижаться в направлении $60,6. Вечером выйдет отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число снизилось до 797 штук.

На фоне беспрецедентного обвала нефтяных котировок вчерашнее снижение рубля оказалось достаточно скромным. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 65,1700 руб. (+20 коп.), а европейская валюта выросла до 72,5500 руб. (+23,25 коп.). Продолжающееся ночью и утром снижение нефти оставит и сегодня рубль под давлением. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,5-65,8 руб., для европейской валюты — 71,8-73,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»