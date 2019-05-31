ИК «Фридом Финанс»: Рубль теряет поддержку нефти

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Российский фондовый рынок 30 мая закрывается в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 0,7%, РТС повысился на 0,9%. По нашему прогнозу, завтрашнее открытие также пройдет в зеленом секторе. Диапазон для рублевого индикатора Мосбиржи: 2640-2660 пунктов, ориентир по номинированному в долларах РТС: 1270-1290 пунктов.



В лидерах роста Татнефть (+3,8%), Газпром (+2,9%) и Транснефть (+1,1%). Котировки Татнефти выросли на новости о сотрудничестве с азербайджанской госкомпанией SOCAR в области разработки месторождений Азербайджана, кроме того, Татнефть получит возможность продавать на этом рынке собственные нефтепродукты.



Внешний фон умеренно позитивный: новостей по поводу американо-китайского торгового конфликта сегодня не было. Европейские индексы завершают торговую сессию ростом. Фондовые площадки США восстанавливаются благодаря сильной макростатистике. Рост ВВП совпал с прогнозным значением 3,1% и остался выше целевого значения 3% годовых. Рынок труда по-прежнему эффективен: количество первичных обращений за пособием по безработице осталось практически без изменений — 215 тыс. против 212 тыс. месяцем ранее.



По данным EIA, запасы сырой нефти в США сократились на 0,282 млн баррелей при прогнозе 0,857 млн баррелей. На этом фоне нефть продолжает корректироваться вниз. На $65 за баррель находится сильный уровень поддержки, поэтому среднесрочным диапазоном для котировок остается $65-69.

Курс доллара США закрепляется выше 65 руб./$ и, вероятно, продолжит колебания возле данной отметки до конца недели в отсутствие дополнительных триггеров. Среднесрочный ориентир по паре USD/RUB: 64-66, по EUR/RUB: 72-74.

